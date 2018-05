Stor nedtur: Mikkel Hansen og PSG misser CL-finalen

I slutfasen missede den danske stjerne to gange på en sprudlende Cyril Dumoulin i Nantes-målet.

Bagud 28-29 med godt tre minutter tilbage forsøgte Mikkel Hansen med et drøn, men Dumoulin fik foden på danskerens skud, og så kunne Nantes kort efter score i den anden ende.

På det næste angreb fik PSG tilkæmpet sig et straffekast, som Mikkel Hansen blev sat til at tage sig af. Men igen endte det med en dansk afbrænder.

Trods to mand i undertal lykkedes det dernæst Nantes at score til 31-28, og så var PSG's skæbne beseglet.

Ud over Hansen havde PSG også danske Henrik Møllgaard på banen i den store nedtur.

I kampens indledning var der intet, der tydede på, at PSG skulle forlade banen som taber i den første af to CL-semifinaler ved Final 4-stævnet.

Favoritterne fra Paris kom foran 3-1, inden Nantes begyndte at røre på sig.

Ved pausen var det undertippede Nantes-hold foran 17-14, og det nåede også at blive 20-14 i begyndelsen af anden halvleg.

I slutfasen begyndte PSG at hale kraftigt ind, og med fire og et halvt minut tilbage fik norske Sander Sagosen reduceret til 28-29 for PSG. På det tidspunkt så det ud til, at pusten var ved at gå af Nantes.

Med sine afbrændere i de sidste to-tre minutter kom Mikkel Hansen dog til at spille en uheldig hovedrolle.

Men det hører også med til historien, at den danske stjerne blev holdt på bænken i store dele af første halvleg, hvor Nantes måske fik lidt for nemt spil.

Hansen har aldrig vundet CL-titlen, og han havde håbet, at han i denne weekend kunne nappe trofæet for første gang.

Nantes slog i kvartfinalen danske Skjern ud. I finalen venter enten Montpellier eller Vardar fra Makedonien.