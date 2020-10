Stor mundfuld venter Aalborg Håndbold i Champions League

- Nantes er et meget dygtigt håndboldhold. Det slog blandt andet Kiel på udebane 35-27 i sidste måned. Det vidner om kvalitet, og om et hold der er ved at finde sit ståsted i Champions League, siger han.

De franske vicemestre har kun to point efter tre kampe i Champions League.

Ifølge eksperten snyder tabellen dog en smule, da de to nederlag er kommet mod Barcelona og Veszprem.

- De to hold er nogle af de allerstørste, og der er Nantes ikke helt. Men det er stadig et rigtig godt hold, siger Lars Krogh Jeppesen.

De danske mestre fra Aalborg er kommet strålende fra start i sæsonen.

Her er det blevet til tre ud af tre sejre i Champions League og syv sejre i otte kampe i Herre Håndbold Ligaen.

Danskerne kommer derfor ind til kampen fulde af selvtillid og kan derfor bestemt udfordre Nantes, mener Lars Krogh Jeppesen.

- De kører bare videre fra sidste sæson. Der er høj kvalitet og en meget stor tro på egne evner, hvilket dybest set er det vigtigste i håndbold, siger han.

Direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen glæder sig meget over de sportslige resultater. Han ærgrer sig dog over, at klubben ikke må lukke mere end 500 mennesker ind i hallen inklusive spillere og trænere.

- Det er ærgerligt, men det er der ikke så meget at gøre ved.

- Det er jo ingen hemmelighed, at når det nu går så godt rent sportsligt, så er der alle muligheder for at skabe et rigtig fint økonomisk fundament. Få hallen fyldt op og have masser af aktivitet, siger han.

Det er coronarestriktioner, der begrænser kapaciteten til 500 personer.

Aalborgs første kamp i sæsonen uden sejr fandt sted i weekenden, da holdet spillede uafgjort mod GOG efter at have været bagud med syv mål.

Det ved Jan Larsen godt, at der ikke er plads til i onsdagens kamp.

- Der venter os en stor mundfuld. Nantes er et hold, som var i Champions League-finalen for to år siden.

- Vi kan ikke starte mod Nantes, som vi gjorde mod GOG i lørdags. Men vi ved, vi kan være med og at vi har en chance, siger direktøren.

Kampen mellem Aalborg og Nantes begynder klokken 18.45.