Stor angriber vender hjem til barndomsklubben Randers

28-årige Brock-Madsen, som i øjeblikket er på kontrakt i AC Horsens, meddelte allerede i slutningen af april, at han ledte efter nye udfordringer

- Jeg glæder mig vildt meget til at komme tilbage til klubben, hvor det hele startede, og hvor jeg fik mit gennembrud. Lige siden jeg skiftede herfra, har jeg fulgt klubben tæt, så det er fedt, at det er lykkedes at vende tilbage til rødderne.

Randers har via sejren i pokalfinalen sikret sig en plads i gruppespillet i den nye europæiske turnering Conference League i den kommende sæson.

Det tiltaler Brock-Madsen, som skal kæmpe om spilletiden med blandt andre Alhaji Kamara og Marvin Egho, som i denne sæson har vist fine takter.

- Jeg skal ind og tage kampen op om min andel af spilletid på et hold, der har præsteret godt og som tydeligvis fungerer fantastisk.

- Der er kamp om pladserne, og det skal der også være i en klub som Randers, hvis klubben skal spille med, hvor det er sjovt i 3F Superligaen og gøre sig gældende i de europæiske kampe, siger Brock-Madsen.

Siden den store angriber i 2015 forlod Randers, har han spillet i både Holland, England, Polen og Skotland. I januar 2019 vendte han hjem til dansk fodbold og fik kontrakt i AC Horsens.

Der har han spillet 54 kampe og scoret beskedne seks mål. Alligevel mener sportslig direktør Søren Pedersen, at Brock-Madsen kan komme til at spille en betydningsfuld rolle.

- Han har tidligere haft stor succes her, og det tror vi, at han kan få igen. Nicolai vil bevise sig overfor fodboldverdenen og sig selv efter nogle svære sæsoner i forskellige lande og klubber.

- Han tog herfra som en stor knægt, men vender tilbage til klubben som en mand med masser af erfaring, men heldigvis også en stor sult efter at præstere. Nu skal han ind og konkurrere om startpladserne på holdet og byde sig til, når han får muligheden, siger Søren Pedersen.

Nicolai Brock-Madsen nåede i sin tid 108 førsteholdskampe i Randers, og det blev til 19 scoringer.