Stolt ishockeylandstræner: Vi har forberedt os minutiøst

For den danske landstræner er triumfen belønning for en forberedelse, som har været langt mere grundig og omfattende end de tidligere gange, Danmark uden held har forsøgt at komme med til vinterlegene.

Heinz Ehlers uddelte kram til spillere, assistenter, ledere og tidligere landsholdsstjerner, der havde taget turen til Oslo for at se det danske ishockeylandshold kvalificere sig til OL for første gang.

- Jeg er glad og stolt, og et eller andet sted synes jeg også, at vi har fortjent det. Vi har forberedt os minutiøst på det her. Vi startede i juni, og spillerne har været der.

- Jeg kunne også mærke på spillerne, hvor stor en forløsning, det var for mange af dem, siger Heinz Ehlers.

OL-billetten blev sikret med en 2-0-sejr i den afgørende kamp mod Norge. Nordmændene har været med ved de tre seneste OL, men denne gang var det altså Danmarks tur.

- Vi kunne allerede under VM se, at vi har meget kvalitet, og frem for alt agerer vi hele vejen igennem som et hold. Det gør mig endnu mere glad end at tænke på, at jeg skal til Beijing, siger Ehlers.

Landstræneren har lige nu svært ved at forholde sig til, at han om fem måneder skal føre sit hold ind på den største landsholdsscene.

- Jeg er ikke i mine tanker i Beijing endnu. Lige nu tænker jeg mest på den landsholdssamling, vi har i november, siger han med et grin.