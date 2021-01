Stolt direktør: VM-finale sætter Aalborg på verdenskortet

Det er såmænd Aalborg Håndbold, hvor klubdirektør Jan Larsen søndag aften kan sætte sig til rette foran tv med mulighed for at se seks af klubbens spillere på banen i sportens allerstørste kamp.

- Det er jeg pavestolt over. Det er bevis for, at vi har nogle af verdens bedste håndboldspillere i vores klub.

- Det er sjældent, at man har mulighed for at have seks spillere med i en VM-finale, og jeg håber på, at omverdenen ser det som en cadeau til klubben.

- Vi håber, at det er med til at sætte Aalborg endnu mere på verdenskortet, siger Jan Larsen.

Aalborg-spillerne Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup er centrale spillere på det danske hold, mens Nikolaj Læsø i sin første slutrunde har været i aktion en enkelt gang undervejs.

Hos Sverige er målmanden Mikael Aggefors, playmakeren Felix Claar og højrebacken Lukas Sandell også på kontrakt i den nordjyske klub.

I alt 14 spillere i de to finaletrupper spiller til daglig i den danske håndboldliga.

- Der er virkelig mange dygtige hold i Danmark, og det har vi efterhånden også vist internationalt. Ikke kun Aalborg Håndbold, men også andre hold, der har været med.

- Det er en svaghed i dansk håndbold, at vi altid tror, at de andre er meget bedre. Det er har vi vist, at det er de ikke.

- Der er selvfølgelig noget med økonomi, der gør, at der stadig er et lille stykke vej op til de helt store hold. Men i Aalborg har vi en plan om at mindske afstanden til de allerbedste hold i verden, siger Jan Larsen.

En af årsagerne til, at Aalborg kan mønstre seks spillere i en VM-finale er ifølge direktøren en forbedret økonomi, der har gjort klubben i stand til at holde længere på spillerne, inden de rejser sydpå mod større adresser.

- Vi har allerede oplevet, at vi har fået nemmere ved at rekruttere gode spillere, som skal bruge et springbræt til større ligaer som den tyske eller franske.

- Men nu kan vi beholde dem i længere tid og også tiltrække nogle af de spillere, som gerne vil hjem fra udlandet med Henrik Møllgaard som et godt eksempel, siger Jan Larsen.

Flensburg-Handewitt er næststørste leverandør af spillere til de danske og svenske VM-trupper. I alt fem spillere er til daglig på kontrakt i den slesvigske storklub.