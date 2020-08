Stolt Solbakken: Vi kunne være blevet en uge mere i Köln

- Det er med blandede følelser, at sæsonen er ovre. Vi kunne være blevet en uge til, for vi var ikke så langt væk. De første 90 minutter kunne være gået begge veje. Vi skulle have været mere kyniske, da vi havde chancen, siger Ståle Solbakken.

- De vandt måske fortjent, hvis man tager den forlængede spilletid med, tilføjer han.

I første halvleg af den forlængede spilletid var der klasseforskel på holdene. Det var også i den periode, at Manchester United scorede på straffespark og endegyldigt sikrede sig avancement til semifinalen.

Det var første gang, at FCK deltog i en europæisk kvartfinale. Det kan måle sig med de gange, hvor klubben har præsteret godt i Champions League, siger Solbakken.

- Det er en af vores bedste europæiske sæsoner. Kampen i dag (mandag, red.) var også en af vores bedste kampe nogensinde, særligt hvis man tager i betragtning, at mange af vores spillere aldrig har været i nærheden af at spille på det niveau før.

- Jeg kunne ikke bede om mere, siger nordmanden.

Når FCK-spillerne får nederlaget til Manchester United på afstand, skal de se tilbage på kampen med stolthed, siger Solbakken.

- Jeg har sagt til spillerne, at de skal være så stolte som muligt af sig selv.

- Vi skulle være fysisk og mentalt på toppen for at følge med og have disciplinen og løbevilligheden til at lukke Uniteds hold. Det havde vi, og alle spilere viste sig godt frem, siger Ståle Solbakken.

Han og FCK-spillerne kan nu gå på en kort sommerferie. Holdet spiller første superligakamp 13. september.