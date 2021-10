Stolt Schmeichel: Stabilitet står bag nominering

Schmeichel ser stabilitet som en altafgørende faktor for, at han er blevet nomineret til prisen, som uddeles af France Football, der også står bag Ballon d'Or-prisen, der gives til verdens bedste fodboldspiller.

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er stolt over, at han er nomineret til prisen som årets målmand 2021 sammen med ni kolleger fra international topfodbold.

- Jeg har været meget stabil, og det har altid været mit mål at være stabil på de hold, jeg har spillet på og ikke være alt for iøjnefaldende. Det handler om at være sikker og skabe ro og tryghed på det hold, jeg spiller for. Det er dejligt at blive anerkendt og nomineret på den liste. Det er en ære.

- Det er kulminationen på mange timers hårdt arbejde. Jeg føler selv, at jeg spiller på et rigtig højt niveau og har gjort det i mange år, siger Kasper Schmeichel på et pressemøde i Helsingør mandag eftermiddag.

Ud over at vise højt niveau for Leicester på ugentlig basis, finder Schmeichel også storspillet frem på landsholdet, og han er ikke blevet passeret i den igangværende VM-kvalifikation.

Ifølge landstræner Kasper Hjulmand er det også helt på sin plads, at Schmeichel er i betragtning til den prestigefyldte pris, der er opkaldt efter det sovjetiske plankeværk Lev Yashin.

- En af årsagerne til, at vi ligger, hvor vi gør, er, at vi er godt besat på den position. Kasper giver os stabilitet, ro og sikkerhed.

- Før jeg startede som landstræner, så jeg en EM-kvalifikation, hvor Kasper var helt fantastisk. Han har også lavet nogle fantastiske redninger, mens jeg har været træner.

- Da der ikke var tilskuere på stadion, kunne man også høre, at han var godt i gang med at hjælpe resten af holdet. Det er vildt fortjent, at han er på den liste, og vi er sindssygt glade for at have så meget kvalitet stående på vores hold, siger landstræneren.

Den danske målmand skal konkurrere med Gianluigi Donnarumma (PSG), Ederson (Manchester City), Edouard Mendy (Chelsea), Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (PSG), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid) og Samir Handanovic (Inter) om prisen.

Kasper Schmeichels næste kamp er sandsynligvis tirsdag aften, når Danmark møder Østrig i en VM-kvalifikationskamp i Parken. Holder Schmeichel målet rent i den ene ende, og scorer Danmark i den anden, kvalificerer Danmark sig til næste års VM.