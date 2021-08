Stolt PSV-træner: Vi holdt FC Midtjylland ude af kampen

PSV Eindhovens cheftræner, Roger Schmidt, er særdeles tilfreds med, hvordan hans mandskab tirsdag aften sikrede et godt udgangspunkt i Champions League-kvalifikationen ved at vinde det første opgør mod FC Midtjylland med 3-0.

Ifølge træneren spillede den hollandske klub en klog kamp, så den tidlige 3-0-føring aldrig risikerede at skrumpe. Det siger træneren efter kampen ifølge Voetbal International.

- Jeg er mest stolt af, at vi fastholdt vores niveau i hele kampen. Vi spillede en intelligent anden halvleg.

- Selvfølgelig scorede vi alle vores tre mål i første halvleg, men i anden halvleg var vi i kontrol, og vi gav dem ingen chancer. Vi spillede teknisk på et højt niveau.

- Jeg synes, at det er et godt signal at sende, og selv om vi gerne ville score flere mål, så er det vigtigste, at vi også arbejdede hårdt for at forsvare os sammen, siger Roger Schmidt.

Han kunne se Noni Madueke bringe PSV foran i det 19. minut. I det 29. og 32. minut udbyggede Mario Götze og Cody Gakpo føringen.

Inden returkampen mod FC Midtjylland i Herning tirsdag i næste uge skal PSV spille den hollandske Super Cup mod Ajax på lørdag, og med det gode udgangspunkt mod midtjyderne, behøver PSV-træneren ikke have FCM-kampen i hovedet, når holdet på lørdag jagter et trofæ.

- Nu skal vi gøre alt for at restituere inden kampen om sæsonens første titel på lørdag. Så må vi vente med at forberede os til returkampen mod FC Midtjylland til bagefter, siger Roger Schmidt.

Den 54-årige tyske træner har en pletfri statistik mod danske hold. Han har nu vundet fem ud af fem kampe.

I 2013 vandt han 3-0 og 2-1 over Esbjerg med RB Salzburg i Europa Leagues gruppespil, mens han året efter vandt 3-2 og 4-0 over FC København med Bayer Leverkusen i Champions League-kvalifikationen.