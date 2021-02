Stolt Lasse Svan vil huske VM-triumf for corona

Han har prøvet at vinde det meste i en lang håndboldkarriere, men for håndboldlandsholdets fløjspiller Lasse Svan står VM-sejren i Egypten som noget ganske særligt.

- Alle titler har deres egne historier, og denne historie kommer først og fremmest til at handle om corona. Især at vi levede i en boble og ikke havde tilskuere i hallen.

- Men også at vi kan fornemme, at vi måske har tilført en lille smule ekstra herhjemme. Det er jeg glad for at være en del af i en svær tid, og det gør mig ekstra stolt, siger Lasse Svan efter landingen i København.

Han har nu vundet to gange VM-guld, et EM og et OL med landsholdet.

Dertil kan man lægge en Champions League-sejr, to tyske og to danske mesterskaber og i alt fire pokaltitler med GOG og Flensburg-Handewitt.

Så den 37-årige veteran har solid erfaring med fejring og hyldest, men festlighederne efter sejren i Egypten levede naturligvis ikke op til normal standard.

- Guldfesten rangerer ikke lige så højt som andre guldfester, det må jeg ærligt indrømme.

- Men vi hyggede os, og det var dejligt, at vi trods omstændighederne kunne få en hyggelig aften og også komme lidt for sent i seng.

- Der er nogle af de unge på holdet, der er lidt urutinerede i guldfester, så vi skal lige have lært dem op. Forhåbentlig får vi mulighed for at holde en ordentlig fest og fejre os selv lidt mere, siger Lasse Svan.