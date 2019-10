Stolt Lars Bak slutter med sæsonens bedste resultat

I de senere år har Baks rolle primært været som slider i hovedfeltet, men søndag gik han i offensiven og var for en sjælden gangs skyld med helt fremme til sidst.

Bak sad i gruppen lige bag vinderen Jelle Wallays, og han lavede en mindre jubelscene, da han sluttede som nummer syv i karrierens sidste professionelle ridt.

- Det er mit bedste resultat i sæsonen, så det er jo aldrig for sent at komme i gang. Nu er det hele færdigt, så det er jeg glad for.

- Man skal stoppe, mens legen er god. Legen var god i dag (søndag, red.), og det er ikke sikkert, den ville være det, hvis der var et løb på søndag. Det er fedt at slutte sådan her, siger Lars Bak til TV2 Sport.

At det var karrierens sidste løb gav ekstra motivation til at levere en stor indsats, fortæller han.

- Når det var sidste gang, man kunne præstere, var det med at levere varen. Jeg er super glad for, at jeg sad i finalen i dag. Det er en kæmpe drøm, så det var fedt, siger Lars Bak.

Den nu 39-årige veteran indledte sin professionelle karriere hos det daværende Team Fakta tilbage i 2001.

Siden 2005 har han kørt på sportens højeste niveau for hold som Team CSC, HTC-Highroad og Lotto Soudal.

Før denne sæson skiftede han til Dimension Data, men Bak har i et stykke tid kunnet fornemme, at det var ved at være slut.

- Man kan mærke det på kroppen. Min krop er sgu ved at være slidt. Når jeg står op om morgenen, kan jeg godt mærke, at jeg har ondt i min krop, og jeg tænker "puha".

- Jeg elsker stadig at træne, men jeg synes efterhånden, at de unge kører i ottetaller omkring mig. Jeg vil stadig træne - selvfølgelig i mindre dosis - og have det sjovt med det, sagde han tidligere på ugen til Ritzau.

Hans lange karriere bød på ni professionelle sejre og deltagelse i 20 grand tours.