Stolt Hjulmand: Tak til alle der er gået amok derhjemme

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand er stolt af Danmarks præstation i EM-kvartfinalesejren over Tjekkiet, og han er taknemmelig for den støtte, som de danske spillere fik i Baku fra over 1000 medrejsende fans.

Landstræneren har også modtaget billeder fra forskellige festligheder i Danmark efter 2-1-sejren, og han er glad for at kunne belønne de danske fodboldfans med den første semifinalebillet i 29 år.

Det siger landstræneren på et pressemøde efter kampen.

- Jeg er super stolt over at være i en semifinale med det her fodboldhold, som er et fantastisk hold.

- Kæmpe stor tak for den opbakning, den har givet os vinger. Vi er glade for at give noget tilbage til alle de danskere, der har fulgt med derhjemme og er gået rimelig meget amok i hele landet.

- Jeg har fået billeder fra de mest vanvittige steder rundt i Danmark, hvor man kan se opbakningen, og det er vi glade for.

- Jeg er stolt og glad for at kunne give noget tilbage, siger Hjulmand.

Danmark fik en forrygende åbning på kvartfinalen med et tidligt mål af Thomas Delaney og et 2-0-mål af Kasper Dolberg lige før pausen. Men anden halvleg blev lidt for spændende, mener landstræneren.

- De gjorde det svært for os og startede anden halvleg rigtig stærkt og fik scoret. Derfra investerede de rigtig meget, og Tjekkiet havde stor ære af en meget tæt kamp. Det blev så tæt, som vi havde ventet.

- Jeg synes, der var meget plads at spille på i anden halvleg, men vi fik ikke holdt i bolden længe nok og gjort chancerne store nok, til at vi kunne få det 3-1-mål, der kunne have lukket kampen.

- Simon Kjær og Jannik Vestergaard fik hovedet på i den anden ende og fik holdt boldene væk.

- I de andre kampe har vi vundet større, men her skulle vi kæmpe helt til det sidste sekund, og det giver også noget, at man kan vinde fodboldkampe på den måde, siger Kasper Hjulmand.

Onsdag spiller Danmark EM-semifinale på Wembley. Enten mod England eller Ukraine. Det afgøres senere lørdag aften.