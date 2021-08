Stolt Groenewegen: Jeg har brug for det her løb

Hvis sprinteren Dylan Groenewegen ikke fik brugt lårmusklerne nok i spurten på 1. etape af PostNord Danmark Rundt, var der lidt ekstra træning at hente i turene op på præmiepodiet.

Groenewegen spurtede sig sikkert til etapesejren foran Mark Cavendish og Giacomo Nizzolo og snuppede derudover point- og førertrøjen i løbet.

Men han er ikke meget for at fremhæve sin egen indsats.

- Holdet gjorde et fantastisk stykke arbejde. De styrede løbet sammen med Quick-Step og Qhubeka. I sidste ende var det en livlig finale, men vi blev i front, og holdet leverede et rigtig godt leadout. Jeg skulle bare spurte 200 meter, siger han.

Hollandske Groenewegen vendte i maj tilbage til feltet efter en karantæne på ni måneder. Den fik han for at forårsage et styrt i Polen Rundt, hvor landsmanden Fabio Jakobsen kom alvorligt til skade.

Sejren tirsdag var hans 56. i karrieren, men blot den tredje efter karantænen. Han understreger, at han bygger langsomt på for at nå tilbage til det niveau, der tidligere gjorde ham til en af de absolut hurtigste sprintere på de største scener.

- Sejren her er rigtig vigtig. Giroen var også vigtig, men formen bliver bedre og bedre, og jeg har brug for det her løb til at tage det næste skridt, siger han.

Med fire etapesejre i Tour de France, tre i Paris-Nice og en triumf i endagsløbet Kuurne-Bruxelles-Kuurne på cv'et, virker en sejr i Danmark ikke umiddelbart som et markant resultat i Groenewegens karriere.

Men hollænderen fremhæver den store modstand, han møder i det danske etapeløb.

- Cavendish er her, og han har vist, at han er den bedste sprinter i år. Han vandt fire etaper i Tour de France, og jeg har stor respekt for ham, siger Groenewegen.

Onsdag kan Groenewegen, Cavendish og de øvrige sprintere meget vel få en ny chance for en sejr, når 2. etape køres fra Ribe til Sønderborg.