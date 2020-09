Stolt FCM-direktør vil videre fra gruppespillet

Efter sejren på 4-1 over Slavia Prag og kvalifikationen til Champions Leagues gruppespil sætter klubdirektør Claus Steinlein da også allerede et nyt stort mål.

I FC Midtjylland er de ikke bange for at sige det højt, når de får nye store planer.

- Sådan er vi i FC Midtjylland. Nu skal vi videre fra gruppespillet. Jeg synes, at vi har holdet til at tro på, at vi kan få de point, der skal gøre, at vi skal videre, siger Steinlein, mens fremmødte FCM-fans, som ikke kunne komme på stadion onsdag på grund af coronarestriktioner, dytter højlydt i baggrunden.

Direktøren var en af de få personer, der befandt sig på MCH Arena, og han så nervøst til, da midtjyderne onsdag aften vendte 0-1 til 4-1 og kalder opgøret i Herning for "en gyser".

Han har endnu ikke forstået, hvad der er sket.

- Slet ikke. Det er jo en magisk aften. Når man kigger på de hold, vi skal møde, er det helt uvirkeligt at se lille FC Midtjylland mod de allerstørste byer og største klubber i hele verden.

- Man har kigget på dem, siden man var en lille dreng og drømt om bare at få lov at se dem. Nu skal vi ud og møde dem i FC Midtjylland. Det er kæmpestort for os alle sammen, siger direktøren.

Kvalifikationen til gruppespillet sikrer klubben et trecifret millionbeløb og giver FCM betydeligt større økonomiske muskler.

Men ifølge Steinlein skal der ikke nødvendigvis ske udskiftninger i den trup, som i kvalifikationen til Champions League har elimineret mestrene fra Bulgarien (Ludogorets), Schweiz (Young Boys) og Tjekkiet (Slavia Prag).

Han glæder sig dog over, at klubben nu kan kigge efter spillere på en anden hylde.

- Da vi startede i 1999, var det Martin Nielsen, Thomas Thomasberg og Peter Sand, vi kunne hente. Det var superligaspillere på et okay niveau.

- Når man vinder mesterskaber, bliver man blandt dem, der kan hente spillere på en lidt højere hylde, og man kæmper mod nogle lidt andre klubber.

- Champions League gør så, at vi måske er steget to niveauer. Det ene er, at vi måske har lidt flere penge at gøre med, men der er også landsholdsspillere rundtom i Europa, som synes, det er spændende.

- Det er en fordel, og der skal vi selvfølgelig kigge på, om der kommer noget forbi. Vi er stadig købmænd, og kommer det rigtige tilbud, skal vi selvfølgelig slå til. Men det er ikke, fordi vi bare skal. Kun hvis det helt rigtige dukker op, for vi har en spændende og sindssygt god trup, siger Steinlein.

På pressemødet efter kampen kunne anfører Erik Sviatchenko ikke udstikke en garanti for, at han også er i klubben, når transfervinduet lukker 5. oktober.

Men Steinlein håber, at han kan holde på alle profilerne.

- Det er fordelen ved at komme i Champions League-gruppespillet. Det er ikke hver dag, at vores spillere får mulighed for det, uanset hvor de skal spille.

- Det er lettere for os at holde dem. De synes også, det er spændende, siger han.