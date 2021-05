Stolt Ehlers prædiker ydmyghed efter historisk triumf

Det er Danmarks første sejr over Sverige nogensinde i en betydende kamp.

- Når man slår Sverige, er det let at begynde at drømme og spekulere. Men vi skal tage en kamp ad gangen, og allerede søndag venter endnu en hård modstander i form af Schweiz. Vi skal være ydmyge.

- Vi har hele tiden været bevidste om, at Sverige ikke kom med det hold, som svenskerne normalt gør til et VM. Der er ikke så mange stjerner med som normalt. Men stadig er det en helt fantastisk præstation, siger Heinz Ehlers.

I sin aktive karriere var Ehlers selv en europæisk topspiller, men datidens danske landshold var meget langt fra det niveau, Danmark har vist i de senere år.

- Da jeg selv spillede, var det aldrig i tankerne, at vi skulle have en chance mod Sverige. Men vi har nærmet os gennem de seneste 20 år og havde også et par gode kampe mod dem op til VM.

- Vi ved godt, at det ikke er ved hvert VM, at vi har en chance for at slå dem. Men vi er selvfølgelig utrolig glade, siger landstræneren.

Han hæfter sig ved, at der langt hen ad vejen var tale om en helt lige kamp.

- Skudstatistikken siger 22-23, så man sidder jo ikke tilbage med en tanke om, at det var helt utroligt, at vi kunne vinde den kamp, og at de var meget bedre end os.

- Ingen tvivl om, at Sverige var spildominerende, men vi skabte også en del i deres zone. Jeg oplever det som fortjent nok, at vi vandt, siger Heinz Ehlers.

Forwarden Nicklas Jensen lavede tre af Danmarks mål og lagde op til det sidste.

Og det kan være en detalje, der kan få stor betydning for de danske muligheder i turneringen, mener landstræneren.

- Vi ved, at når han laver et tidligt mål i en kamp, tænder det op under ham. Jeg er stolt på hans vegne over, hvad han præsterede.

- Jeg ved, at det betyder meget for ham, og det er godt for holdet, at han fik sådan en start. Når han er varm, er han meget svær at stoppe, siger den danske landstræner.

Danmark skal på isen igen søndag aften, hvor holdet skal op imod Schweiz.