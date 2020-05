I mere end to måneder har Brøndby været forhindret i at spille kampe på grund af coronapandemien, men fansene har fortsat været flittige gæster i shoppen for at købe støttetrøjer. (Arkivfoto)

Støttetrøje sikrer millionbeløb i Brøndbys kasse

Det har tæret hårdt på klubkasserne i landets superligaklubber, at ligaen har været lukket ned i mere end to måneder på grund af coronapandemien.

Ingen indtægter fra billetsalg, merchandise og øl på kampdage og indefrosne tv-penge har tyndet godt ud i kontantbeholdningen.

Hos Brøndby IF har et særligt tiltag dog skæppet godt i kassen, mens stort set alle andre indtægter har været fraværende.

I slutningen af april lancerede man en Brøndby-trøje med teksten "Aldrig Alene" på brystet. Den specialdesignede spilletrøje, som blev lavet for at symbolisere fællesskab i coronakrisen, koster 399 kroner i klubbens shop.

Og den pris har mange fans været villige til at betale. Søndag aften er der solgt mere end 16.000 trøjer, viser en tæller på shoppens hjemmeside.

Det giver en omsætning på næsten 6,5 millioner kroner og falder på et tørt sted ifølge administrerende direktør Ole Palmå.

Til fanhjemmesiden 3point.dk siger han, da salget rundede 15.000 trøjer:

- Det har kæmpestor økonomisk betydning for os, at vores fans køber trøjer for over fem millioner kroner, i en tid hvor vi ingen indtægter har fra kampdage, siger Palmå.

- Samtidig sender det et utrolig stærkt signal til omverdenen om, hvor stærkt Brøndby-fællesskabet er. Det er især vigtigt i denne tid at opleve for vores medarbejdere, frivillige og partnere/sponsorer.

Der resterer endnu seks dage af salget af den særlige trøje ifølge 3point.dk.