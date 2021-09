Stjernespækket dartkaravane indtager Forum

Det sker i turneringen Nordic Darts Masters, som er en del af forbundet Professional Darts Corporations (PDC) World Series of Darts.

En række turneringer, der afholdes verden rundt. Blandt andet steder, hvor dart ikke er specielt udbredt. De Forenede Arabiske Emirater, Kina, USA og altså nu Danmark.

Af samme grund agerer World Series of Darts promoveringstour for sporten. Verdensmesteren fra 2020, skotske Peter Wright, som er en af deltagerne i Forum, opfatter da også sig selv som en slags ambassadør, når han rejser verden rundt med PDC's dartkaravane.

- Vi vil gerne promovere sporten i hele verden. Vi er heldige at få lov til at komme til alle disse lande og prøve at få folks øjne op for dart, siger Wright.

Det er tilsyneladende lykkedes. Dart er blevet til et globalt fænomen og en sport, man kan tjene mange penge på at være rigtig god til.

PDC sælger tv-rettigheder til 25 lande samt streaming-abonnementer til folk i hele verden, og præmiepengene bliver større og større.

Fra 2013 til 2021 er puljen ved VM mere end fordoblet fra cirka 9 millioner kroner til lidt under 22. Vinderne de seneste tre år, herunder altså Peter Wright, har kunnet indløse en check på næsten 4,5 millioner kroner.

Generelt mangler Wright formentlig ikke noget. Alene de seneste to år har han skrabet, hvad der svarer til næsten ti millioner kroner sammen i præmiepenge.

I midten af 00'erne satte han alle sejl ind på, at dart skulle blive hans levevej, men dengang turde han ikke håbe på, at det ville ende, som det er gjort.

- Jeg er en af de heldige, der har været verden rundt. At få lov til at gøre det og repræsentere dartsporten er et fantastisk arbejde. Jeg elsker det.

- Det er også hårdt arbejde, men det er det værd på den lange bane, og det betaler sig jo. Jeg ville ønske, pengene var lige så gode som i tennis eller fodbold, men det arbejder vi på, siger Wright.

Det er langt fra alle, der tjener lige så store penge, som Peter Wright gør. Man skal være en del af verdenseliten for at kunne leve af dart.

Det er de tre danske deltagere i Nordic Darts Masters - Andreas Toft Jørgensen, Niels Heinsøe og Ivan Springborg Poulsen - ikke i nærheden af at være.

27-årige Toft Jørgensen håber på en dag at blive så god, at han kan finansiere sit liv ved at kaste med de små pile. Indtil da er det passionen for spillet, der driver ham.

- Jeg kan bare godt lide at spille dart. Jeg synes, det er et fremragende spil, og jeg bruger al den tid, jeg kan, på det, siger Toft Jørgensen, der i den forgangne weekend stillede op ved VM for hold med Niels Heinsøe.

Nordic Darts Masters indledes fredag aften, hvorefter der spilles kvart- og semifinaler samt finale lørdag. Turneringens præmiepulje er på cirka 520.000 kroner, hvoraf vinderen får cirka 175.000 kroner.

Nordic Darts Masters kan ses på Viaplay.