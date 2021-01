Stjerneskud rejste hjemmefra som 15-årig og tog 40 kilo på

Indsatsen indbragte ham titlen som kampens bedste spiller og markerede et regulært lyngennembrud for en mand, der spillede sin første A-landskamp for blot to måneder siden.

Men Gidsel er ikke uvant med at være tidligt ude. Han flyttede hjemmefra, da han blot var 15 år gammel.

Planen var egentlig at tage et enkelt år på efterskole i Oure, som så mange andre unge. Men livet i det sydfynske håndboldmekka viste sig at være så dragende, at han aldrig flyttede hjem til Vestjylland igen.

- Min drøm var at komme på efterskole og kombinere det med at spille lidt håndbold.

- Men det ene år blev til to og derefter til fem. Jeg var bare så glad for livet på Oure, og så udviklede håndbolden sig mere og mere seriøst.

- Jeg tror, at jeg ringede hjem hver anden dag de første par måneder og bad om at komme hjem, men det fik jeg ikke lov til. Selvfølgelig har jeg savnet familien og livet derhjemme.

- Men på et tidspunkt indså jeg, at Oure var det rigtige sted at være, hvis man gerne ville blive en dygtig håndboldspiller, siger Mathias Gidsel.

En dygtig håndboldspiller er han blevet. I GOG satte han sig hurtigt på pladsen som højre back, da forgængeren Niclas Kirkeløkke rejste til Tyskland.

Og efter sine bedrifter fredag aften ligner han også et førstevalg på VM-holdet.

Men vejen til toppen har krævet utallige timer i fitnesscentret og enorme mængder mad. Mathias Gidsel er i dag 40 kilo tungere, end han var, da han for knap syv år siden forlod familien i Skjern.

- I de senere år har jeg indset, at der skal hårdere arbejde til, end hvad jeg tidligere lagde i det. Jeg skal styrketræne lidt mere end alle andre, fordi jeg altid har været klejn af natur.

- Jeg har haft rammerne, så jeg bare kunne træne, træne og træne, til jeg var ved at brække mig. Det handlede om at ruste kroppen bedre til at kunne være med på liganiveau, siger Mathias Gidsel.

Meget positivt er der ikke at sige om forårets coronanedlukning, som blandt andet betød, at håndboldsæsonen blev afblæst i utide.

Men Gidsel betegner perioden som en slags gennembrud for hans krop. Pludselig var der tid til at bygge muskler på den 190 centimeter lange figur.

- Det eneste, jeg skulle, var at stå op, styrketræne og spise. Da tog det rigtig fart. Jeg tog fem-seks kilo på, og det var nogle gode kilo, siger Mathias Gidsel.

Belønningen kom på håndboldbanen. I ligaen var han en stor profil i efteråret. Og nu er han altså også tordnet ind på landsholdet.

Her har han overhalet sit GOG-forbillede Niclas Kirkeløkke, som blev vraget, da landstræner Nikolaj Jacobsen udtog sit VM-hold.

- Det er lidt mærkeligt, men det da et kæmpe skulderklap.

- Jeg har altid set op til Niclas. Det har altid været manden, jeg skulle indhente for at blive førstevalg. Han er jo vildt dygtig, og det har krævet meget at komme op på hans niveau, siger Mathias Gidsel.

Sammen med landsholdkammeraterne skal han på banen igen søndag, hvor Danmark skal møde DR Congo i holdets anden VM-kamp.