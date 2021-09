Stjerner kræver magt og indflydelse i NFL

Her har Rodgers tilbragt hele sin professionelle karriere, siden han blev håndplukket fra University of California i 2005 med en Super Bowl-titel og stor personlig succes til følge.

Men efter at have haft en af sine bedste sæsoner i karrieren i 2020 blev det en offentligt kendt hemmelighed, at der var problemer i kulissen.

I slutningen af juli tog Rodgers bladet fra munden på et særligt imødeset pressemøde på Packers' træningslejr.

- Det begyndte med en samtale i februar. Jeg udtrykte et ønske om at være mere involveret i drøftelser, der har direkte indflydelse på mit arbejde, sagde han.

Rodgers fulgte op med en lang liste af spillere, som klubben i hans øjne ikke burde have skilt sig af med over de seneste ti år.

Rodgers og Packers nåede til enighed om at fortsætte samarbejdet på en række betingelser. I hvert fald sæsonen ud.

Men kravene fra spilleren, der tre gange er blevet kåret som den mest værdifulde spiller i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, er et billede på en tendens.

Det mener TV3 Sports NFL-ekspert Tommy Kjærsgaard.

- Holdenes general managers (sportsdirektører) har fået mere magt, fordi de fleste af dem er blevet klogere. Holdejerne har set, hvad der for eksempel foregik hos Philadelphia Eagles, hvor en general manager skabte et Super Bowl-hold ud af ingenting.

- Det ser de andre holdejere og tænker, at hvis de har et geni som general manager og giver ham al magten, så kan de gøre det samme.

- Tendensen er, at general managers har mere magt. Og det er et problem, hvis man er spiller i et system, hvor man føler, at man ikke får de nødvendige våben for at kunne præstere på et højt niveau, siger han.

Ud over Rodgers har store NFL-navne som Russell Wilson og Deshaun Watson søgt større adgang til deres klubbers kommandorum, og sidstnævnte forlangte sågar at blive sendt væk fra Houston Texans, før en større skandalesag om ham begyndte at rulle i foråret.

Og det giver god mening for klubberne at give de bedste quarterbacks medbestemmelse, mener Tommy Kjærsgaard.

- Quarterbacks sælger flest trøjer, og de driver alle moderne offensiver i NFL. Der er brug for, at de føler sig lyttet til, for de er også ledere i omklædningsrummet.

Er man i tvivl om quarterback-positionens betydning i ligaen, kan man bare kigge på listen over NFL's mest værdifulde spillere (MVP) de seneste ti år.

Her er ni ud af ti på listen quarterbacks. Over de seneste 20 år har 17 af de mest værdifulde spillere været quarterbacks.

Nøglen til at undgå magtkampe og konflikter er at tale åbent om tingene, mener Kansas City Chiefs-quarterback Patrick Mahomes.

- Nu kan jeg ikke tale på Aarons vegne, men set udefra er kommunikationen det vigtigste. Det handler om, at man skal respektere hinanden som mennesker og kommunikere med hinanden.

- Aaron har spillet i samme klub i mange år, og på et tidspunkt tror jeg, at kommunikationen er brudt sammen, siger Mahomes ifølge cbssports.com.

Spørgsmålet er, om tendensen breder sig længere nede i NFL's quarterback-hierarki.

- Det bliver et problem, hvis quarterbacks, der ikke er så vigtige for deres hold, begynder at ville have magt. Der findes fem gode quarterbacks, og resten er middelmådige, vurderer Kjærsgaard.

NFL-sæsonen begynder natten til fredag dansk tid med kampen mellem Tampa Bay Buccaneers og Dallas Cowboys.