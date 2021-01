Stjernequarterback melder sig klar efter hjernerystelse

Det siger han selv til de fremmødte journalister.

- Alt er gået fint. Tre eller fire læger har sagt, at alt ser fint ud, så jeg er meldt klar, lyder det fra Mahomes ifølge AFP.

I søndagens kamp mod Cleveland Browns modtog Mahomes en hård tackling mod hovedet, og han måtte udgå, med hvad der lignede en hjernerystelse.

Det lykkedes holdet at køre en smal sejr i hus alligevel og dermed blive klar til AFC-finalen, hvor holdet skal møde Buffalo Bills i duellen om en plads i denne sæsons Super Bowl.

Efter at en række studier har vist, at hjernerystelser i sporten har store konsekvenser for spillerne senere i livet, har det i flere år nu været et fokus område.

Så snart der er mistanke om en hjernerystelse hos en spiller, skal denne gennemgå nogle skrappe protokoller og blive meldt klar af læger, før han igen må komme i aktion.

Kampen mod Buffalo Bills spilles natten til mandag dansk tid.