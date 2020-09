Stjernequarterback åbner NFL-sæson med toppræstation

Den 24-årige amerikaner blev noteret for 211 yards på 24 vellykkede kast, tre touchdowns og undgik at kaste en interception. Nyhedsbureauerne Reuters og AFP betegner Mahomes som kampens dominerende spiller.

- Det var sjovt at være tilbage på banen og gøre noget normalt efter den sæsonoptakt, vi som verden og nation har været igennem, siger Mahomes med henvisning til coronapandemien.

Siden han blev kåret til den mest værdifulde spiller (MVP) i Super Bowl i februar, har han viet sin fremtid til Kansas City. I juli skrev han under på en kontrakt, der binder ham til 2031. Den aftale indbringer ham svimlende 3,3 milliarder kroner.

Inden sæsonens første NFL-kamp blev sparket i gang, var de to hold fælles om en antiracistisk markering for at vise "et øjebliks sammenhold" i respekt for de igangværende raceprotester i USA.

Men da de to holds spillere tog hinanden i armene før kampen for at markere øjeblikket, kunne spredte buhråb tydeligt høres fra dele af de 15.985 tilskuere.

Som en del af den antiracistiske markering blev spillerne fra Houston Texans i omklædningsrummet under nationalsangen, mens Kansas City-spillerne stod på banen.

NFL har i denne sæson lanceret en række initiativer for at vise ligaens støtte til de igangværende protester mod raceulighed. Målfelterne i hele ligaen bærer ordene "End Racism" og "It Takes All of Us", som kan oversættes til "stop racisme" og "det kræver os alle".

Ligaens spillere har også fået lov til at bære klistermærker med navnene på ofre for racisme i USA.