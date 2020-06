Stjernen Durant må vente med Nets-debut til næste sæson

Det forventede man heller ikke, da sæsonen gik i gang, eftersom han blev langtidsskadet i sidste års finale, men fordi NBA-sæsonen er blevet skubbet med flere måneder, begyndte spekulationerne om, at han alligevel kunne nå at blive klar.

Superstjernen Kevin Durant kommer ikke til at få debut for Brooklyn Nets i den nordamerikanske basketball-liga NBA i denne sæson.

Men det bliver altså ikke blive tilfældet, skriver New York Post.

Det bekræfter Durant også selv ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Min sæson er slut, jeg har ingen planer om at spille overhovedet. Allerede sidste sommer aftalte vi, at jeg først skulle spille i den efterfølgende sæson, siger han.

Durant, der blev NBA-mester med Golden State Warriors i 2017 og 2018, rev sin akillessene over i sidste sæsons NBA-finale i juni, hvor Golden State tabte til Toronto Raptors.

Måneden efter skiftede han til Brooklyn Nets, men med forventningen om først at kunne debutere i sæsonen 2020/21.

Den igangværende sæson blev lukket ned 11. marts på grund af coronapandemien, efter at flere NBA-spillere var blevet smittet. Durant var blandt de smittede.

Han var i stand til at træne med i dele af holdtræningen i marts, men klubben ønsker ikke at forcere hans comeback, og derfor må han vente med at spille til næste sæson, lyder det.

Efter planen vil den igangværende sæson først slutte i midten af oktober, den plejer at slutte i midten af juni.

Først i slutningen af juli er det hensigten at begynde NBA-slutspillet, men det er ikke officielt vedtaget endnu.

Ifølge flere amerikanske medier blev planerne dog vedtaget på et møde torsdag, hvor klubberne stemte for genstartsplanerne.

De omfatter også, at 22 hold genstarter turneringen, og at samtlige kampe skal afvikles i et sportskompleks i Disney World lidt uden for Orlando i Florida.