Stjernefaldet fortsætter: Nadal er også færdig for året

Tennisfans over hele verden kommer til at undvære nogle af sportens største navne i resten af denne sæson på ATP Tour.

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal er den seneste stjernespiller, som meddeler, at han er ude resten af sæsonen.

Den 20-foldige grand slam-vinder døjer med en fodskade, skriver han på Twitter. Det koster blandt andet deltagelsen i årets sidste grand slam-turnering, US Open.

- Hej alle sammen. Jeg vil informere om, at jeg desværre må droppe resten af sæsonen 2021, indleder spanieren sit opslag med at skrive.

- Jeg har døjet mere med min fod, end jeg burde i år, og den har brug for hvile.

Det er mindre end en uge siden, at Roger Federer oplyste, at han skulle igennem endnu en knæoperation og derfor vil være ude resten af året.

Onsdag var det så den forsvarende US Open-mester, østrigeren Dominic Thiem, som stemplede ud af sæsonen med en håndledsskade.

Og nu er det så den 35-årige gruskonge Nadal, som trækker stikket til resten af årets turneringer.

For både Nadal og Federer betyder det, at ingen af dem kan forsøge at forhindre verdensetteren Novak Djokovic i at tage føringen i de tre giganters interne grand slam-kapløb.

De har alle tre hentet utrolige 20 grand slam-titler i karrieren, men ved US Open fra 30. august har kun Djokovic altså mulighed for at nå op på 21 af sportens største titler.

US Open afvikles som vanligt i New York, og herrernes finale spilles 12. september.