Stjerneduo imponerer: Vi skal bare give dem pucken

Det blev på ny bevist, da Sydkorea fredag aften blev banket med 11-1 i OL-kvalifikationen, og holdkammeraterne er selvsagt begejstret for tilgangen af klassespillerne fra Nordamerika.

- For os backer handler det bare om at give pucken til angriberne, så skal de nok klare den. Der er så meget kvalitet fremme på banen, siger backen Jesper Jensen Aabo.

Nikolaj Ehlers og Oliver Bjorkstrand har med årene tilkæmpet sig en fremtrædende rolle på hver sit NHL-hold, og deres klasse var til at få øje på i de to sidste perioder mod Sydkorea.

- Det er jo nogle gode drenge, der har stor kvalitet. De producerer i NHL, så det gør de selvfølgelig også her.

- Derudover spiller de med hjertet og giver alt, hvad de har. Det er fedt, og det er fedt for dem, at de fik scoret, siger Jesper Jensen Aabo.

Nikolaj Ehlers lavede to mål og fire assister, mens Oliver Bjorkstrand gjorde sig fortjent til titlen som kampens spiller med et hattrick, der blev scoret på blot fem et halvt minut i anden periode.

- Vi har fået en del spillere til at lave mål, og det hjælper selvfølgelig alle. Selv føler jeg, at mit skud er skarpt og klar til kamp.

- Så for mit vedkommende er det selvfølgelig dejligt - også at finde noget kemi med dem, som jeg spiller sammen med, siger Oliver Bjorkstrand.

Hans sammenspil med Ehlers bliver bedre og bedre, og især i powerplay viste duoen stor effektivitet mod sydkoreanerne.

- Vi har fået det til at køre godt. Vi kommer nemt ind i zonen og gør det ikke for svært. Vi prøver at holde det simpelt.

- Nikolaj er nem at spille med. Han har rigtig gode afleveringer og skyder godt. Og så har han jo en fantastisk speed, som åbner op for rigtig meget, siger Bjorkstrand.

Danmark står noteret for to sejre i to kampe og kan sikre OL-billetten i den sidste kamp mod Norge på søndag.