Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen nåede at vinde sølv ved både VM og OL, ligesom parret også vandt All England i 2018. (Arkivfoto)

Stjerneduo dropper badminton for at renovere hus

Spartling og køkkenrenovering over ketsjer og træning.

Det er udmeldingen fra den danske badmintondamedouble Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl.

Duoen, som også privat danner par, meddeler på Facebook, at begge sætter badmintonsporten helt på pause, fordi de har købt hus i Aalborg, som de vil bruge tiden på at renovere.

- Badmintonketsjeren bliver lige nu lagt på hylden, og hvornår den bliver fundet frem igen, det vides ikke, skriver de på deres fælles Facebook-side.

Parret har spillet sammen i ti år og nåede blandt andet at vinde VM-sølv i 2015, OL-sølv i 2016 og stryge til tops ved All England i 2018.

I juli 2018 meddelte Rytter Juhl, at hun stoppede karrieren på topplan, da hun var gravid med parrets første barn. Efter ankomsten af datteren Molly stoppede også Pedersen på internationalt plan i marts 2019.

Begge fortsatte på liganiveau i Danmark og tørnede i denne sæson ud for Vendsyssel Badminton i Badmintonligaen. De var med til at sikre klubben en andenplads i grundspillet og dermed en plads i Final 4.

Vendsyssel er dog en af de to klubber, som grundet coronapandemien har trukket sig fra deltagelse i finalestævnet, hvorfor 34-årige Pedersen og 36-årige Rytter Juhl har spillet deres sidste kamp for klubben i denne omgang. Måske for altid.

Til TV2 Sport siger Christinna Pedersen, at de endnu ikke ved, hvad der skal ske, når huset står færdigt.

- Vi kommer altså ikke til at spille i den danske liga i den kommende sæson. Om vi vender tilbage, det må tiden vise, lyder det fra hende.

Hos Vendsyssel havde man gerne beholdt den stærke damedouble.

- Vi havde håbet på, at samarbejdet skulle fortsætte i mindst en sæson mere, men vi respekterer selvfølgelig, at Christinna og Kamilla nu ønsker at prioritere anderledes. Vi takker dem for deres indsats i VEB, siger klubformand Jan R. Jensen.