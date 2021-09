Stjerne brokker sig til rødt kort i Atlético-pointtab

Mesterholdet havde de fleste chancer og lagde an til et intensiveret tryk mod gæsternes mål i de sidste 15 minutter, da den portugisiske stjerneangriber João Félix tabte kasketten.

Félix var startet på bænken og kæmper lidt for at indfri det potentiale, som Atlético i 2019 betalte tæt på en milliard kroner for.

Han kom ind med en halv time igen, men 18 minutter senere var han på vej i bad.

Portugiseren blev hevet i trøjen og ramte, tilsyneladende tilfældigt, sin modstander i ansigtet med en hånd.

Det gav dommeren ham et gult kort for, hvilket Félix blev fortørnet over. Så fortørnet, at han brokkede sig til yderligere en advarsel, og så var kampen slut for det offensive trumfkort.

Begge hold havde store chancer i kampens sidste kvarter, men ingen fandt vej til nettet.