Stine Jørgensen-stop kommer ikke bag på landstræner

Jesper Jensen vidste godt, at hans fravalg af Stine Jørgensen i marts kunne føre til, at hun ville stoppe.

Det kommer ikke helt bag på Jesper Jensen, at Stine Jørgensen har sagt farvel til det danske håndboldlandshold.

Det fortæller landstræneren til B.T., efter at det torsdag kom frem, at Jørgensen har meldt afbud til landsholdsaktiviteter på ubestemt tid.

Jensen fravalgte i marts Stine Jørgensen, da han udtog sin første trup, og han vidste godt, at det kunne føre til, at landsholdsanføreren ville stoppe.

- Det er da ærgerligt. Men på sin vis forstår jeg godt hendes valg, for da Lars Jørgensen (assistenttræner, red.) og jeg valgte ikke at udtage hende, vidste vi jo godt, det selvfølgelig var et hårdt slag for hende, siger Jesper Jensen til avisen.

Ifølge ham er Stine Jørgensen ikke længere uundværlig på det danske landshold, hvilket er en af grundene til, at han ikke udtog hende.

Stine Jørgensen sagde torsdag til B.T., at fravalget i marts ikke har noget at gøre med hendes landsholdsstop. Hun har ganske enkelt bare mistet lysten til at spille for Danmark, lød det.

Hun er på landsholdet noteret for 148 landskampe og 487 mål.