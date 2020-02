Stine Jørgensen ser frem til ny struktur i stærk Bundesliga

- Jeg synes, det er tiltalende, at ligastrukturen er anderledes. I Danmark er man vant til at spille slutspil med gruppespil, semifinaler og finaler, hvorimod Bundesligaen bliver afgjort over hele sæsonen.

- Det bliver spændende at prøve, for man skal være på gennem hele sæsonen. I sidste sæson var vi (Odense, red.) suverænt bedst gennem hele grundspillet, men det kunne vi ikke rigtig bruge til noget til sidst. Så jeg glæder mig til at spille i den tyske struktur, siger landsholdsanføreren.

I de senere år har flere spillere taget turen fra de skandinaviske ligaer til Bundesligaen. Det har været med til at styrke ligaen og gøre den mere interessant, siger Stine Jørgensen.

- Det vidner om, at Bundesligaen bliver stærkere og stærkere i de her år. Når man ser det tyske landshold, så gør de det også godt til slutrunder, og de har gode spillere.

- Og så er Bundesligaen bare spændende, for når man er i den danske liga, er det mange af de samme spillere og mennesker, man møder. Derfor er det tiltalende at opleve en ny kultur med andre spillere og hold, siger hun.

Hun bliver holdkammerat med Fie Woller, der allerede spiller i Bietigheim, og Trine Østergaard, der også til sommer bytter Odense ud med den sydtyske klub.

- Selvfølgelig lokker det, at der er andre danskere dernede. Fie Woller og Trine Østergaard er to gode fløjspillere, og det betyder da meget, at de er der, men det betyder også meget, at det generelt er et godt hold, der spiller i toppen af den tyske liga og spiller i Champions League.

- Jeg har faktisk ikke snakket med Fie Woller i forhold til klubskiftet, men vi har da talt om klubben, når vi har været til landsholdssamlinger, siger Stine Jørgensen.

I begyndelsen af januar meddelte Odense, at Stine Jørgensen var en af flere profiler, der til sommer ville være fortid i det fynske. Siden begyndte hun at sondere terrænet for en ny klub, og Bietigheim var hurtigt en interessant bejler til bagspilleren.

- Ret hurtigt i processen med at finde en ny klub fandt jeg ud af, at jeg gerne ville til udlandet. Så jeg begyndte at finde ud af, hvad der var af muligheder, og hvad der var interessant.

- Der må jeg bare sige, at Bietigheim hurtigt gav en god mavefornemmelse, for de var professionelle hele vejen igennem, og de holdt fast i det gode indtryk, de gav fra starten, siger Stine Jørgensen.

Hendes kommende klub er forsvarende tysk mester og ligger aktuelt nummer to i Bundesligaen.