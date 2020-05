Stine Jørgensen melder fra til landsholdet på ubestemt tid

Det danske kvindelandshold i håndbold får nu mulighed for at mødes i starten af juni.

Landstræner Jesper Jensen har således inviteret 23 spillere til en frivillig opstartstræning fra 8. til 13. juni i Vejen.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Landsholdsanfører Stine Jørgensen er dog ikke en af de inviterede. Hun har således meldt fra til landsholdsaktiviteter på ubestemt tid, lyder det. Det fremgår ikke, hvad årsagen er.

Stine Jørgensen blev fravalgt, da Jesper Jensen udtog sin første landsholdstrup i starten af marts.

Begrundelsen var, at Jensen mente, at Jørgensen skulle have en pause, men det følte anføreren ikke selv, at hun havde brug for.

- Han (Jesper Jensen, red.) må være bedre til at forklare sine grunde. Jeg er træt af det og ked af det, sagde Stine Jørgensen dengang til Jyllands-Posten.

Udbruddet af coronavirus kom, kort efter at Jesper Jensen var blevet ansat som landstræner.

Han har derfor haft begrænsede muligheder for at arbejde med spillerne, men det får han altså nu.

- Jeg har sammen med Lars Jørgensen (assistenttræner, red.), resten af ledergruppen og DHF haft et stort ønske om at støtte og hjælpe vores spillere i den her specielle periode, siger Jesper Jensen i pressemeddelelsen.

- Vi har sammen med spillerne ligeledes haft et ønske om fællestræninger, som vi nu forsøger at efterkomme. Her har vi muligheden for at se hinanden i øjnene og træne håndbold sammen, hvilket uden tvivl vil være givtigt for os alle.

Der er tale om skadesforbyggende opstartstræning, ligesom der bliver mulighed for haltræning med restriktioner, lyder det.

Landsholdets egen læge og behandlere vil være til stede. Det samme vil eksperter fra Team Danmark, der vil vejlede landsholdet for at sikre en "hensigtsmæssig træningsprogression" for spillerne efter en lang pause.