I søndags fik Brøndby vendt et truende nederlag til en 3-2-sejr over bundproppen Vejle. Torsdag spiller Brøndby ude mod Rangers i Europa League.

Steven Gerrard: Brøndby er ved at komme i gang

Rangers-træner Steven Gerrard udtrykker stor respekt for Brøndby før torsdagens møde med det danske mesterhold i Glasgow i Europa Leagues gruppespil.

Brøndby har fået en sløj start på sæsonen og har blot vundet fire kampe - alle på hjemmebane heraf en af dem mod Allerød fra Danmarksserien i pokalturneringen. Vestegnsklubben er dog på vej frem, lyder det fra Steven Gerrard.

- Jeg kender meget til Brøndby, for jeg har set mange kampe med dem i den seneste uge til ti dage. De startede ikke sæsonen så godt, men i de seneste tre-fire uger er de blevet stærkere og er ved at vende formen.

- Det er et meget ærligt hold. De spiller med fem nede bagved og har en stærk trussel oppe foran, og der er god bevægelse på holdet. Vi skal kontrollere Brøndbys to forreste for at have en chance, for de er en stor trussel, siger Gerrard på et pressemøde ifølge Brøndby-mediet 3point.dk.

Han henviser til Brøndbys hurtige frontløbere Simon Hedlund og superligatopscorer Mikael Uhre.

Til gengæld kommer Rangers til at få bedre vilkår i den anden ende, for Brøndby må stadig undvære klubbens førstemålmand, Mads Hermansen. Han pådrog sig en skade under den seneste U21-landsholdssamling og bliver ikke klar til at møde Rangers.

Det bekræfter Brøndby-træner Niels Frederiksen over for Ekstra Bladet.

- Mads slås med en sene i den ene fod. Hvis vi bringer ham for tidligt i spil, risikerer vi at sætte ham yderligere tilbage. Så vi giver ham hellere tre dages mere pause for at være sikker.

- Vi går måske lidt konservativt til værks i forhold til hans skade. Men vi er fortrøstningsfulde, fordi vi ved, at der ikke tale om en langvarig skade, siger Niels Frederiksen til avisen.

I stedet skal 38-årige Thomas Mikkelsen vogte buret, som han også gjorde det i søndagens 3-2-sejr over Vejle.

Der er tale om en nøglekamp mellem den forsvarende skotske og danske mester.

Før kampen har Rangers nul point, mens Brøndby har et point efter to ud af seks spillerunder. Sparta Prag og Lyon har henholdsvis fire og seks point.

Gruppens to bedste hold går videre til turneringens knockoutfase i foråret, mens nummer tre ryger over i knockoutfasen i Conference League. Nummer fire ryger ud af europæisk fodbold.

Opgøret på Ibrox Stadium begynder torsdag klokken 21 dansk tid.