Sterling om CL-avancement: Energi og passion var nøglen

Manchester City tog fredag en billet til kvartfinalen i Champions League.

Real Madrid blev sendt ud af turneringen med et samlet 2-4-nederlag efter at have tabt med 1-2 i begge kampe.

Citys to mål i fredagens returkamp kom efter store brølere af Real Madrids Raphaël Varane, der under pres fra det engelske hold to gange forærede store chancer væk, som der altså også blev scoret på.