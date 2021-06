Sterling-kasse giver England god start på EM

Raheem Sterling stod for kampens eneste mål og havde flere gange mulighed for at gøre sejren endnu større. Til gengæld var der langt mellem tilbuddene for Kroatien, der havde svært ved at finde rytmen med bolden.

England er en af favoritterne til at nå langt i turneringen, og favoritrollen forsøgte holdet at leve op til fra kampens start.

Således var det kun stolpen, der stod i vejen for et lynmål fra Phil Fodens skud i kampens begyndelse.

Også Sterling og Kalvin Phillips fik et par gode muligheder, men bolden kom ikke over stregen, og derfor endte første halvleg uden scoringer.

Luka Modric og co. svært ved at få spillet til at fungere, når kroaterne selv havde bolden, men til gengæld stod holdet stabilt i defensiven.

Selv om England pressede hårdt på for en scoring, lykkedes det ikke rigtigt i starten af anden halvleg at komme frem til de helt store chancer.

Lige som englænderne så ud til at være løbet tør for ideer til at åbne det kompakte kroatiske forsvar, dukkede Sterling op.

Han blev spillet fri i dybden af Kalvin Phillips og hårdt presset lykkedes det at score for Manchester City-angriberen, der med sit 15. landskampsmål i karrieren sendte England på sejrskurs.

Målet satte også gang i tribunerne på det traditionsrige Wembley Stadium i London, hvor engelske fans stod for en flot lydkulisse.

Få øjeblikke senere skulle det også være blevet 2-0. Harry Kane skulle blot sætte indersiden på bolden lige foran mål, da den efter hårdt engelsk pres endte foran Tottenham-angriberen.

På mystisk vis lykkedes det dog Kane at sende bolden over kassen, og i stedet stødte han hårdt sammen med stolpen og måtte modtage behandling på banen.

Kane blev klar igen, men blev senere udskiftet med det 17-årige stortalent Jude Bellingham, der løb på banen til sin femte landskamp.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er han den yngste spiller nogensinde til at få debut ved en EM-slutrunde.

England fik flere chancer for at øge føringen, blandt andet da Mason Mount sendte et frispark over muren, men desværre for England også lige akkurat over målet.

Også Sterling fik en god mulighed for at gøre sig til dobbelt målscorer, da en tilfældig bold havnede for fødderne af ham på kanten af feltet, men angriberen missede chancen og sendte bolden langt over mål.