Stærkt udbrud og fladt bjerg holdt Tour-favoritter i ro

Som tilfældet var på etapen til Orcières-Merlette i tirsdags, lurede de store navne på hinanden, og det hele endte uden forskydninger i den samlede stilling.

Det skyldtes primært to ting: At et stærkt udbrud havde snuppet alle bonussekunderne, og at finalebjerget ikke var så barsk som frygtet.

- Jeg forventede, at det blev en smule hårdere. Ikke fordi det var superlet, men vi var stadig en ret stor gruppe til sidst. Den sidste stigning var lettere end forventet. Den var ikke hård nok, siger den ene af Treks to kaptajner, Bauke Mollema.

Med et udbrud ude foran var der ikke nogen kamp om bonussekunder. Og det var Ineos formentlig ikke ked af.

Holdet med den regerende Tour-vinder Egan Bernal så rivalen Primoz Roglic sprinte sig til bonussekunder i tirsdags. Det problem slap det britiske hold for denne gang.

- Vi var nu ikke bange for at udfordre ham i kampen om en etapesejr, men det var nogle ret store navne, der var med i det udbrud, siger Ineos' superhjælper Michal Kwiatkowski.

- Vi vidste med det samme, at det ikke ville blive let at hente dem ind. Jeg havde gættet på, at et udbrud ville holde, og jeg håber, de nød det, siger polakken.

Med stillingskrigen blandt de bedste kan Adam Yates se frem til karrierens anden dag i den gule førertrøje fredag.

Yates mener, at passiviteten blandt favoritterne var naturlig, når man tager etapens udvikling med i regnestykket.

- Med det hul, udbruddet havde, var bonussekunderne allerede væk, så der var ikke meget at vinde ved et angreb.

- Den sidste stigning var ikke specielt stejl, så det ville kræve meget energi bare at vinde nogle få sekunder, siger Yates.