Stærkt Lyngby-hold imponerer FCM-træner efter nederlag

Det mener FCM-træner Brian Priske, som er imponeret over det niveau, Lyngby viste i kampen og har vist i foråret i Superligaen.

FC Midtjylland led torsdag et fortjent nederlag på 0-2 i udekampen mod bundholdet Lyngby, og det resultat var fuldt fortjent.

- De overraskede mig ikke, men den måde, de har spillet på her i foråret, har imponeret mig. Det har været godt og flot sat sammen, siger Priske.

- De spiller med god energi, og det klæder dem. Der er ikke så meget andet for end at rose dem for de præstationer, de har leveret.

Lyngby-træner Carit Falch erkender, at han var overrasket over, at holdet var så meget bedre end FCM.

- Selvfølgelig er jeg det. Det kan man ikke forvente at være, og derfor er det da også en lidt uvirkelig følelse. Vi ved godt, at vi er dygtige, men at se, hvad vi så i denne kamp, overrasker da selvfølgelig også os selv.

- Det kommer ikke bag på os, at vi kan præstere godt, men at det var så godt som i denne kamp, og i øvrigt også i Sønderjyske, hvor vi for nylig vandt 4-1, overrasker os.

Lyngby har med de gode resultater haltet gevaldigt ind på holdene foran i tabellen, og med 13 runder tilbage er der nu syv point til redning.

Carit Falch understreger, at der stadig er lang vej endnu.

- Vi har aldrig dømt os selv ude, men vi er godt klar over, at det har været en svær situation, og det er det stadigvæk.

- Havde vi ligget på en plads, hvor vi ikke lå til at rykke ud, kunne vi sige, at det er op til os selv, men lige nu er vi stadig afhængige af andre resultater, siger Falch.

Midtbanespilleren Marcel Rømer er imponeret over det niveau, holdet har vist de seneste tre kampe.

- Vi spiller helt vanvittig flot for tiden. Vi ser så solide ud. Først synes jeg, vi var det bedste hold i 2-2-kampen mod FC København, så spillede vi Sønderjyske ud af brættet på en af de sværeste udebaner, og nu gjorde vi det hjemme mod FCM.

- Vi er helt inde i kampen om overlevelse, og det kommer af, at vi har fokus på os selv og ikke så meget på andre hold, siger Rømer.

Lyngby skal i næste kamp på besøg hos Randers.