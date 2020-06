Stærke Bayern overvinder VAR-start og sejrer i topkamp

Dortmund spiller senere lørdag hjemme mod Hertha Berlin og kan barbere tre point af forspringet.

Det var topholdets ottende udesejr i træk og Lewandowskis 30. ligamål i denne sæson.

Med nederlaget glider Leverkusen ned på femtepladsen.

På BayArena i Leverkusen scorede hjemmeholdets Lucas Alario ellers efter blot ti minutter, da han prikkede bolden i mål efter et godt opspil.

Linjevogteren vinkede godt nok for offside, men VAR underkendte hans sene reaktion.

Bayern München lod sig dog ikke stresse, og gæsterne satte sig på opgøret.

Først udlignede Kingsley Coman i en skarp omstilling, før Leon Goretzka bragte gæsterne foran med et tørt hug fra kanten af feltet tre minutter før pausen.

Og kort før spillerne fik lov at lunte ud til et lille hvil, tog også Serge Gnabry fusen på Leverkusen-forsvaret, da Joshua Kimmich fandt ham med en lang aflevering, og han loppede bolden over den tidligere Superliga-målmand Lukas Hradecky.

Gnabry havde kort forinden brændt en friløber.

I anden halvleg slog Robert Lewandowski sømmet i kisten efter oplæg fra Thomas Müller, der nu er noteret for 20 oplæg i ligaen i denne sæson.

17-årige Florian Wirtz reducerede kort før tid.

Hoffenheim med Robert Skov er på sjettepladsen efter 2-2 ude mod Düsseldorf i en dramatisk kamp med VAR-annulleret mål til hjemmeholdet og rødt kort til gæsternes Benjamin Hübner.

Robert Skov havde tredjesidste fod på bolden, da han smækkede et frispark ind i feltet, og Manus Dabbur efter 16 minutter udlignede til 1-1 efter en ripost i feltet.

Skov havde selv en stor chance for at score, men landsholdsspilleren sparkede over mål.

Til gengæld leverede han oplægget til 2-1-målet, da han kom fint over venstrekanten og fandt Steven Zuber inde foran mål.

Düsseldorf udlignede på straffespark.

Uden ankelskadede Yussuf Poulsen fik Leipzig kun 1-1 hjemme mod bundproppen Paderborn, efter den unge Leipzig-forsvarer Dayot Upamecano røg ud efter to gule kort lige før pausen.

Med pointtabet er Leipzig på tredjepladsen 11 point efter Bayern.