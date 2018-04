Stærk slutspurt sikrer Arsenal stor sejr over West Ham

Det så ellers en overgang problematisk ud for Arsenal at hente de tre point, men scoringer af Aaron Ramsey og Alexandre Lacazette sørgede til sidst for, at Arsenal kom på 57 point i ligaen.

To dage efter at manager Arsène Wenger bebudede sit stop i Arsenal til sommer, vandt holdet 4-1 på en god slutspurt i Premier League-kampen mod West Ham.

Det er seks point færre end Chelsea, der ligger på femtepladsen og 11 point færre end Tottenham, der indtager fjerdepladsen.

Efter 0-0 ved pausen blev der for alvor lukket op for scoringen i anden halvleg.

Forsvarsspilleren Nacho Monreal flugtede et hjørnespark i kassen efter 51 minutter, men West Hams Marko Anautovic svarede igen med et resolut drøn med venstrefoden et lille kvarter senere.

Så lignede det pludselig en pointdeling på Emirates Stadium og en skidt optakt til torsdagens Europa League-semifinale mod Atlético Madrid for Arsenal.

Men med otte minutter igen sejlede et halvblødt indlæg hele vejen over i modsatte hjørne, mens målmand Joe Hart og et tøvende forsvar så til. Så stod det 2-1 til hjemmeholdet.

I kampens slutfase scorede angriberen Lacazette to gange fra nært hold og sikrede London-holdet en bunke selvtillid frem mod braget mod Atlético.

Samtidig blev det 1-1 i kampen mellem Stoke og Burnley. Arsenal lægger dermed afstand til Burnley, som er fire point efter på syvendepladsen.

Stoke er fire point efter Swansea på den rigtige side af nedrykningsstregen.