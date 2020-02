Stærk slutspurt giver City første stik mod Real Madrid

I den første af to ottendedelsfinaler hentede Josep Guardiolas mænd en stærk 2-1-sejr på udebane over Real Madrid og har dermed fremragende kort på hånden til returopgøret.

Manchester City er truet af europæisk udelukkelse i de kommende to år, men den engelske storklub har tilsyneladende tænkt sig at holde sig i live i Champions League så længe, som overhovedet muligt.

Her må Real Madrid klare sig uden anfører Sergio Ramos, der fik rødt kort for en nødbremse i slutfasen og nu står til karantæne.

De engelske gæster var ellers bagud 0-1 indtil 12 minutter før tid, inden de med en slutspurt fik vendt opgøret på hovedet med to udebanemål, der kan få stor betydning i det samlede regnskab.

Først sørgede Gabriel Jesus for udligningen, inden Kevin De Bruyne scorede sejrsmålet på straffespark med seks minutter igen.

Set over 90 minutter var giganternes opgør ellers lige så jævnbyrdigt, som man kunne forvente.

Noget chanceorgie var der ikke tale om, og især i en tempofyldt første omgang kneb det for begge hold med at spille sig frem til oplagte muligheder.

Men efter pausen kom der gang i sagerne i de to straffesparksfelter, og lidt ud af det blå bragte Real Madrid sig i front på et tidspunkt, hvor det var City, der havde kontrol over kampen.

Vinicius Junior snuppede bolden fra en uopmærksom Kyle Walker og kunne servere den for holdkammeraten Isco, der let sendte den i nettet.

Føringsmålet bragte dog kun momentan sikkerhed på hjemmeholdet.

Da Manchester City skruede tempoet op i slutfasen, indfandt fejlene sig blandt Real-spillerne.

Målmand Thibaut Courtois så ikke overbevisende ud, da Gabriel Jesus headede udligningen ind efter Kevin De Bruynes flotte forarbejde.

Og seks minutter før tid begik Daniel Carvajal et åbenlyst straffespark, da han fældede indskiftede Raheem Sterling med en klodset tackling.

Det udnyttede De Bruyne til en sikker scoring fra 11-meter-pletten.

Dermed er Real Madrid pisket til at lave minimum to mål i returopgøret i Manchester, der spilles 17. marts.