Stærk runde sender dansk golfspiller i top-4 i England

Der er gode muligheder for et dansk topresultat på European Tour denne weekend.

Den danske golfspiller klarede fredagens 18 huller i fem slag under par, hvilket bringer ham ned på samlet ni slag under par. Det rækker altså til en plads lige udenfor top-3.

Engelske Matthew Fitzpatrick og irske Shane Lowry ligger øverst i samlet 12 slag under par.

Joachim B. Hansen spillede mere eller mindre fejlfrit fredag. Han måtte således ikke tage ekstraslag i brug på nogen af de 18 huller, mens det på fem af dem blev til birdies.

Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen klarede også cuttet til finalerunderne fredag. Olesen er to slag under par på en delt 35.-plads, mens Kjeldsen lige præcis gik videre. Han er i par efter de to første runder.

Til gengæld er Rasmus Højgaard, Lucas Bjerregaard og Jeff Winther færdige i turneringen. Thomas Bjørn trak sig efter en skidt første runde.