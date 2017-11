Stærk kineser slår Axelsen i China Open-finale

Starten på første sæt var forfærdelig for Axelsen, der kom bagud 0-4 og lidt senere 1-7.

Axelsen tog sig til hovedet og fægtede med armene for at få gang i sig selv og sit spil.

Resten af sættet kæmpede Axelsen for at komme tilbage, og det var nær ved at lykkes.

Den danske verdensetter reducerede til 6-9, og selv om Chen Long straks øgede føringen til 13-6, så var Axelsen på vej tilbage.

Axelsen spillede klogt og var godt med i de lange dueller, hvor Chen Long viste en defensiv i verdensklasse.

Chen Long begyndte at lave fejl, og danskeren reducerede til 9-13 og kort efter 14-16.

Det lykkedes dog ikke for Axelsen at få kontakt. Chen Long trak fra og kom foran 17-14.

Trods endnu et par danske point var Chen Long i stand til at få lukket sættet og udnyttede dermed sin gode start på kampen.

I andet sæt var Axelsen med fra start og kom foran 10-6 med en god smash. Danskeren fandt pludselig linjerne og styrede duellerne.

Axelsen førte 11-7 og virkede ovenpå mentalt. Det blev også til en dansk føring på 16-9 og 18-11.

Derfra var det ikke noget problem for Axelsen at vinde sættet og tvinge kampen ud i et afgørende sæt.

Chen Long kom flot tilbage i tredje sæt og foran 5-2. Kineseren var bedst ved nettet og styrede pludselig kampen.

En lang duel med 39 slag frem og tilbage faldt ud til Chen Longs fordel og kinesisk 8-3-føring.

Det blev også 9-3 til Chen Long, inden Axelsen svarede lidt igen og reducerede til 8-11 inden sidebyttet.

Chen Long fortsatte dominansen i slutningen af kampen og kom foran med 14-8 og 17-9, som reelt blev afgørelsen på opgøret.

Axelsen satsede febrilsk i duellerne og virkede ude af balance. Foran 18-12 så Chen Long sig ikke tilbage og vandt kampen og dermed turneringen.

Tidligere søndag var der dansk deltagelse i yderligere to finaler, men de endte begge med nederlag i to sæt.

Mixeddoublen Christinna Pedersen og Mathias Christiansen tabte til et kinesisk par, mens herredoublen Mathias Boe og Carsten Mogensen tabte til et par fra Indonesien.