Stærk dansker får vigtig rolle i Solheim Cup-afgørelse

Meget tyder på, at kaptajnen for Europa, Catriona Matthew, har stor tiltro til især én af de to danske spillere på det europæiske hold.

Mandag skal vinderen af golfturneringen Solheim Cup, kvindernes pendant til mændenes Ryder Cup, findes. Efter to dage med foursomes og fourballs skal 12 singler afgøre dysten, som Europa fører 9-7 over USA.

25-årige Emily Pedersen har været stærkt spillende i Toledo, Ohio de seneste to dage, og hun er sat til at spille den sidste af de 12 singler for Europa. Her skal hun møde USA's Danielle Kang - verdens nummer otte.

Pedersen, der er nummer 67 på verdensranglisten, har været med i den vindende duo i både lørdagens foursome og søndagens fourball. Til gengæld blev det til er nederlag i søndagens foursome.

I både foursome og fourball spilles der to mod to, men hvor hvert hold i førstnævnte kun har én bold at dele og slår på skift, så har alle fire spillere i fourball hver sin bold hele vejen. Den bedste af de fire spillere på det enkelte hul vinder hullet til sit hold.

Landsmanden Nanna Koerstz Madsen skal i søndagens sjette single møde Austin Ernst. Koerstz Madsen har været med i begge runder af fourballs. Det er blevet til en sejr og et nederlag.

Med stillingen 9-7 inden afslutningen kan der meget vel blive tale om en tæt duel, som skal afgøres til allersidst. Og her er Emily Pedersen altså vurderet til at kunne bevare roen i det tilfælde.

Hun slår ud klokken 13.55 lokal tid mandag.

USA har vundet 10 af de hidtidige 16 udgaver af den prestigefulde turnering, hvor Europa dog kommer som forsvarende mester.

Det betyder også ifølge reglerne, at såfremt det ender uafgjort ved 14-14, så beholder Europa pokalen.