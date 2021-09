Stærk anden halvleg holder Chelsea i toppen af tabellen

Søndag stod de to London-hold over for hinanden i Premier League på sidstnævntes hjemmebane, og her endte det med en sejr på 3-0 til gæsterne.

Chelsea har håneretten over lokalrivalerne fra Tottenham i den kommende tid.

Efter en målløs første halvleg slog Chelsea til kort inde i anden med to mål inden for det første kvarter. I tillægstiden lukkede Antonio Rüdiger kampen ved at score til slutresultatet.

Sejren betyder, at Andreas Christensen og co. har 13 point på førstepladsen i Premier League. Liverpool og Manchester United har samme antal på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Tottenham tabte for anden kamp i træk i ligaen og er kommet ned på jorden igen efter den flotte sæsonstart med tre sejre i lige så mange kampe.

Pierre-Emile Højbjerg og holdkammeraterne har ni point på syvendepladsen efter de første fem runder.

Det var småt med højdepunkter i første halvleg. Begge hold kæmpede med at komme til chancer.

Thomas Tuchel var den af de to trænere, der udnyttede turen i omklædningsrummet i pausen bedst. Anden halvleg var kun lige gået i gang, da det begyndte at brænde på i Tottenhams ende.

Først var Marcos Alonso tæt på score, og et par minutter senere blev dødvandet så brudt. Alonso sendte et hjørnespark ind i feltet, som Thiago Silva pandede i kassen.

Chelsea havde taget helt over, og efter lidt under en times spil blev det 2-0. N'Golo Kanté skød på mål uden for feltet. Bolden ramte Eric Dier, så Hugo Lloris i målet blev fanget på det forkerte ben.

Franskmanden måtte nøjes med at se til, da bolden styrede mod indersiden af den ene stolpe og trillede i mål.

Herefter faldt der mere ro over kampen. Chelsea havde ikke længere så mange offensive ambitioner, mens Tottenham forgæves forsøgte at få åbnet Chelsea-defensiven.

I tillægstiden lukkede Antonio Rüdiger kampen med sit mål til 3-0.