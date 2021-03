Stærk afslutning sikrer Esbjerg to matchbolde på isen

Esbjergenserne vandt søndag aften de to holds femte indbyrdes møde med 4-2 og står med tre sejre mod Frederikshavns to i kvartfinaleserien.

Det hold, der først når fire sejre, stryger i semifinalen, så Esbjerg kan spille sig videre ved at vinde i Frederikshavn på tirsdag. Alternativt venter der en afgørende syvende kamp i Esbjerg.

Dermed har Esbjerg fået fornyet luft i serien, efter at holdet har sat en 2-0-føring over styr med to overtidsnederlag i træk.

Frederikshavn var ellers bedst i kampens første del og førte 2-1 før tredje periode. Men to esbjergensiske mål inden for halvandet minut vendte kampen på hovedet.

Efter godt to minutter udlignede backen Davis Vandane, inden Christian Wejse kort efter bragte hjemmeholdet på sejrskurs.

Esbjerg fastholdt presset, og midt i tredje periode gav det udbytte igen. Denne gang var det Charles Corcoran, der udplacerede Filip Larsson i Frederikshavns mål.

Målet knækkede tilsyneladende gæsterne. Frederikshavn havde brug for en hurtig reducering, men kom aldrig rigtigt ind i kampen igen.

Heller ikke det klassiske træk med at erstatte målmanden med en ekstra markspiller til sidst havde nogen effekt. Derfor bliver det vind eller forsvind for nordjyderne i sjette kvartfinale på tirsdag.

De tre øvrige semifinalister blev allerede fundet i fredags. Her spillede Rungsted, Aalborg og Sønderjyske sig videre i kampen om medaljer.