Djokovic var i storform, inden coronavirus satte en stopper for tennistouren. Her fejrer han en ATP-titel i Dubai i februar.

Stålsat Djokovic: Jeg kan vinde flest grand slam-turneringer

Målet er klart for Serbiens tennisetter: At overhale Federer og Nadal i kapløbet mellem de tre store.

Novak Djokovic tror fuldt og fast på, at han kan blive den tennisspiller med flest grand slam-titler og længst tid som verdens nummer et.

Det siger den 32-årige serber og 17-dobbelte grand slam-vinder i et interview.

I kapløbet mellem de såkaldte "Big Three" om at have flest af sportens fineste trofæer ligger Djokovic to titler bag spanske Rafael Nadal og tre bag Roger Federer, som fører med 20 titler.

Men han er ikke i tvivl om, at han har evnerne til at overhale de to.

- Jeg tror altid meget på mig selv, siger han i tv-programmet "In Depth with Graham Bensinger".

- Jeg tror på, at jeg vinder flest slams, og jeg tror på, at jeg kan slå rekorden for flest uger som nummer ét. Det er mine helt klare mål.

Skulle det lykkes, vil det gøre Djokovic til et ualmindeligt varmt bud på tennissportens såkaldte "Goat" - Greatest of All Time - et evigt diskussionsemne blandt fans.

Den serbiske verdensetter var i topform, inden coronaviruspandemien satte en stopper for den internationale tennistour.

Han vandt således ATP Cuppen med Serbien og sin ottende Australian Open-titel umiddelbart inden pausen.

39-årige Federer ejer også rekorden for flest uger som nummer ét. Her ligger schweizeren på 310 uger, mens Djokovic er på 282.

Men Djokovic har sagt, at han godt kan forestille sig at spille, indtil han bliver 40 år gammel.

- Jeg tror ikke på grænser. Jeg tror kun, at grænser er illusioner i dit ego eller dit sind, siger han.

Serberen var i 2018 ude i en stor spillemæssig krise og overvejede ifølge sin hustru, Jelena Djokovic, at hænge ketsjeren på hylden.

Han har de seneste måneder vakt opsigt med kritiske udtalelser om obligatorisk vaccination mod coronavirus blandt tennisspillere samt alternative teorier om at rense vand med sindets kraft.

Tv-interviewet vil blive sendt på amerikanske kanaler denne weekend og internationalt i den kommende uge.