Ståle Solbakken ønskede at skifte de fleste ud i pausen

- Jeg kunne have skiftet næsten alle mand ud i pausen. Jeg var rasende. Det var helt surrealistisk, siger FCK-træneren, som dog nøjedes med at skifte tre mand i pausen.

- Vi lavede så mange mærkelige ting og manglede klogskab. Spillet var langsomt, og der var ingen intensitet.

- Vi havde nogle gode træningsdage før kampen, og spillerne kom godt tilbage fra landsholdene, så jeg forstår ingenting.

FCK's midtbanemand Jens Stage, som blev hevet ud i pausen, holder sig heller ikke tilbage i kritikken af præstationen i første halvleg.

- Vi spillede som nogen, der havde glemt hovederne inde i omklædningsrummet, siger Stage.

- Vi kan ikke spille som en gang lort og så sige noget positivt. Det var skrækkeligt, og der er ikke nogen positive ord at sætte på vores præstation.

- Det er den dårligste halvleg rent defensivt, vi har spillet, imens jeg har været FCK-spiller. De skabte så mange chancer.

Sidste sæson startede FCK også med at møde OB på udebane. I den kamp var københavnerne nede med 0-2 efter en skidt start, men formåede dengang at vinde 3-2.

- Nogenlunde det samme skete for et år siden, men alligevel var vi ikke klar og lod dem få muligheden for at score en masse mål.

- Det skulle have været på plads inden første kamp i sæsonen. Det er for ringe, siger Stage.

FCK næste kamp er på torsdag, hvor IFK Göteborg venter på udebane i kvalifikationen til Europa League.