Ståle Solbakken forventer sølvfinale mod AGF

FCK-manager Ståle Solbakken er helt sikker på, at næste rundes direkte duel mod AGF bliver afgørende for, hvem der får sølvmedaljerne.

- Det bliver en finale for os søndag mod AGF.

- Jeg har kigget bagud hele foråret, for det har ligget i kortene længe, at det skulle blive svært for os at vinde mesterskabet i år, siger Solbakken.

Mestrene fra FC Midtjylland stillede med flere reserver søndag mod AGF, men det er ikke noget, der frustrerer FCK-manageren.

- Det kan ikke irritere mig, for det er fortjent, at de har vundet mesterskabet.

- De kan lave alle mulige ændringer, og sådan er livet, fastslår Solbakken.

FCK-dynamoen Rasmus Falk er skuffet over søndagens derby-præstation, men han er fortrøstningsfuld i forhold til den direkte duel om sølv med AGF.

- Den næste kamp mod AGF ender vel ud med at blive afgørende, men vi er vant til at spille kampe, hvor der er noget på spil, siger Falk.

Samtidig ærgrer han sig over, at hovedstadsklubben nu skal kigge nedad i tabellen.

- Det var ikke det, vi havde håbet på inden sæsonen og heller ikke for en måned siden, men vi har ikke været gode nok til at jagte, mener Rasmus Falk.

Til søndagens derby var FCK-spids Dame N'Doye ude af truppen, men senegaleserens kontraktsituation er fortsat uændret, fortæller Solbakken.

FCK tager næste søndag imod AGF i en direkte duel om sølvmedaljerne.