Ståle Solbakken er færdig i FCK

Fodboldklubben F.C. København har sagt farvel til sin norske manager Ståle Solbakken. Det oplyser klubben i en meddelelse på sin hjemmeside lørdag morgen.

- Årsagen er, at FC København ikke har leveret resultater på et tilfredsstillende niveau i Superligaen i 2020. Det vurderes på baggrund af det, at der skal andre kræfter til for at genrejse holdet, skriver klubben i meddelelsen.