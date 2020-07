Ståle Solbakken: Vi vinder guld næste år

I denne sæson er FC København godt og grundigt distanceret af FC Midtjylland i superligatabellen. FCK-manager Ståle Solbakken er dog sikker på, at det ikke vil være tilfældet i næste sæson, hvor guldet ifølge Solbakken igen vil havne i hovedstaden.

Det siger han til B.T. forud for torsdagens topbrag i Herning, hvor FC Midtjylland med bare et point mod FC København vil sikre sig guldet før de sidste fire spillerunder.

- Jeg er vant til, at såfremt FCK taber to eller fire kampe eller ikke vinder guld, så leder man efter problemerne. Jeg er ansvarlig, og jeg tager ansvaret på mig, men jeg er helt tryg ved, at vi kommer tilbage og vinder guld næste år, siger Ståle Solbakken til avisen.

Han begrunder sin optimisme med, at FCK har flere unge spillere, som har øget deres erfaring i denne sæson, og kun vil blive bedre efter sommerpausen.

Det gælder eksempelvis Mohamed Daramy, Victor Nelsson og Jens Stage, mens han også sætter sin lid til Jonas Wind, der har døjet med en skade næsten hele sæsonen.

Før torsdagens kamp er FCK 14 point efter FC Midtjylland i tabellen - og fire point foran AGF.

Siden FC København vandt guld i 2001, er det kun sket én gang, at klubben er gået igennem to sæsoner i træk uden mesterskabet. Det var i 2013/14 og 14/15, hvor AaB og FC Midtjylland vandt guld.