Ståle Solbakken: Bartolec er et godt bud på Ankersen-afløser

Det siger FCK-manager Ståle Solbakken efter FCK's 1-3-nederlag til FC Nordsjælland lørdag aften.

- Karlo Bartolec er et godt forslag, men vi må se, hvad fremtiden bringer, siger Ståle Solbakken.

FCN-træner Flemming Pedersen regner ikke med, at Bartolec er at finde i Farum efter sommerferien.

- Jeg forventer ikke at have Karlo Bartolec til rådighed i næste sæson. Mit bedste gæt er, at han ikke er i FC Nordsjælland, siger Flemming Pedersen.

Spørgsmål: Tror du, han kunne spille i FC København i næste sæson?

- Det kunne godt være en mulighed, men jeg tror også, der er andre muligheder, siger FCN-træneren.

FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen, ønskede ikke at udtale sig om Karlo Bartolec efter lørdagens opgør i Telia Parken.

Sikkert er det, at Peter Ankersen forlader FC København denne sommer, fortæller Ståle Solbakken.

- Det er 100 procent sikkert, at Ankersen bliver solgt, og det er han nok allerede. Vi skal bare sende papirerne til klubben, han skal til, siger FCK-manageren.

28-årige Peter Ankersen har ifølge Ståle Solbakken tiltrukket sig interesse fra mange klubber.

- Han har en masse klubber at vælge imellem. Man skal være både døv og blind for ikke at se, at man får en god back i ham.

- Vi kommer ikke til at lægge hindringer i vejen for, at han skal finde den rigtige klub, siger Ståle Solbakken.

Karlo Bartolec var ikke med i FC Nordsjællands 3-1-sejr over FCK lørdag, da han afsonede karantæne.

FC København råder også over 26-årige Guillermo Varela til pladsen som højre back.