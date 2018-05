Spydighed koster Sønderjyske-assistent karantæne mod AGF

Det sker efter en episode i den første kamp mellem holdene lørdag i sidste uge i Aarhus.

Her blev Niels Lodberg i pausen af kampen bortvist af dommer Sandi Putros for at sige "det er sgu da kun fordi, at du bor i byen (Aarhus, red.), at du dømmer det straffespark".

AGF havde kort før pausen bragt sig foran 1-0 på et straffespark, og Sandi Putros mente, at Niels Lodberg med sin kommentar stillede spørgsmålstegn ved hans integritet.

- Fodboldens Disciplinærinstans er kommet frem til, at Niels Lodberg med sin bemærkning stiller spørgsmålstegn ved dommerens upartiskhed, at han har udvist usportslig, illoyal og usømmelig adfærd, og at Sønderjyske-assistenttræneren med sin opførsel i pausen har overtrådt Etisk kodeks.

- Niels Lodberg er derfor blevet tildelt én spilledags karantæne. Karantænen skal afsones i Sønderjyskes returkamp mod AGF tirsdag den 22. maj 2018, lyder det i kendelsen.

Den første kamp i Aarhus endte 2-2.

Den samlede vinder skal på fredag spille på udebane mod FC København om en plads i Europa League-kvalifikationen.