Spurs misser NBA-slutspillet for første gang siden 1997

NBA-holdet San Antonio Spurs misser slutspillet for første gang siden 1997.

Dermed kan Spurs ikke længere nå en plads blandt de bedste otte hold i Western Conference.

San Antonio Spurs har nået slutspillet i de seneste 22 sæsoner. Det er en tangering af rekorden, som klubben, der hed Syracuse Nationals og senere Philadelphia 76ers satte fra 1950-1971.

Holdet fra Texas trænes fortsat af Gregg Popovich. Han overtog holdet i 1996 og har ført Spurs til fem mesterskaber. At rekordstimen med slutspilsdeltagelser er forbi, er han lidt ligeglad med.

- Det betyder sikkert en masse for folk, siger han.

- Jeg dvæler ikke ved fortiden. Jeg ved ikke, hvem der har vundet mesterskabet i baseball år efter år. Jeg ved ikke, hvem der vandt NBA-mesterskabet for fire år siden. Det er ikke vigtigt.

- Vi må gøre, hvad der skal til for at se fremad. Det hjælper ikke at kigge tilbage, lyder det fra træneren.

Spurs har vundet 32 kampe og tabt 39. Dermed er det samtidig første gang siden 1996/1997, at holdet taber flere kampe, end det vinder.

NBA-sæsonen blev afbrudt i marts på grund af coronaudbruddet og afgøres i et nyt format.

22 hold er samlet i et stort sportskompleks i Disney World i Orlando, og der er ingen adgang for tilskuere. Kun virtuelt.

Ved at skabe en såkaldt boble om holdene har NBA undgået smittetilfælde i tre uger.