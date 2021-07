Sprudlende Viktor Axelsen slår sig i OL-semifinalen

Axelsen har dermed gode vilkår for at forbedre bronzemedaljen fra OL i Rio for fem år siden. I semifinalen venter badmintonturneringens helt store overraskelse, Kevin Cordon fra Guatemala.

Kvartfinalesejren kom i hus efter en næsten fejlfri indsats fra 27-årige Axelsen.

Shi Yuqi forsøgte at lokke den lange dansker frem mod nettet, men den taktik var ikke specielt effektiv. Danskeren havde godt styr på spillet på forbanen, og takket være en lang række præcise og perfekte slag fik Axelsen oparbejdet et solidt hul i første sæt.

Midtvejs førte fynboen 11-8, og det blev siden vekslet til en 16-9-føring.

Det virkede reelt til at punktere kineserens ambition om at vinde sættet, og Shi Yuqi lod til at spare på kræfterne i håb om at få bedre fat i andet sæt.

Den taktik havde verdensranglistens nummer 11 heller ikke meget held med. Axelsen havde nemlig ikke i sinde at afgive kontrollen over kampen, men holdt i stedet sin ellers rapfodede modstander i kort snor med sublimt spil ved både nettet og fra baglinjen.

Midtvejs i andet sæt førte Axelsen 11-6. Kort efter smashede han sig på 16-10, og yderligere få øjeblikke senere rådede Axelsen over syv matchbolde. Det var dog kun nødvendigt med en enkelt for at vinde kampen.

Kvartfinalemodstander Kevin Cordon ligger nummer 59 i verden, men har på imponerende vis spillet sig frem til en plads blandt OL's fire bedste spillere. Den 34-årige mellemamerikanske badmintonspiller har ikke noget imponerende cv.

Hans bedste internationale resultat daterer sig ti år tilbage i tiden, da han nåede frem til kvartfinalen ved VM.